"Pensavo che il biberon le bastasse": così Alessia Pifferi sulla morte della figlia Diana

Ha provato a rianimare la figlia Diana, di 18 mesi, appena tornata a casa in via Parea a Milano dopo cinque giorni trascorsi dall'ex compagno in provincia di Bergamo. "L'ho presa in braccio e le ho fatto il massaggio cardiaco, in bagno ho provato a bagnarle le manine, i piedini e la testa per vedere se si riprendeva". Così Alessia Pifferi, 37enne, martedì mattina, nell'aula di Tribunale dove si svolge il processo. Pifferi risponde di omicidio volontario pluriaggravato per avere fatto morire di stenti sua figlia Diana. Il fatto risale al 20 luglio 2022.

La donna ha ripercorso le fasi precedenti e successive alla morte della piccola Diana, rimasta da sola anche altre volte in precedenza. "Pensavo che il biberon che le avevo lasciato bastasse", ha detto la madre in aula, spiegando anche che la bugia alla vicina di casa (a cui disse di averla affidata a una baby sitter) era dovuta allo shock del momento.

Durante l'interrogatorio, Pifferi ha ricordato di avere lasciato da sola Diana altre volte ("pochissime", ha detto), ma solo per qualche ora, di sera e di notte: "La lasciavo con il biberon di latte e due bottigliette di acqua e una di tè e, quando rientravo, di solito era tranquilla che giocava nel lettino. La lavavo, la cambiavo, le davo la pappa, ma era tranquilla". Più in generale ha affermato di averla "accudita come una mamma accudisce un figlio. Le davo da mangiare, la cambiavo, se stava male contattavo l'ospedale, la crescevo, le davo da mangiare e bere per sopravvivere". In un altro passaggio ha fatto intendere che il suo ex compagno l'avesse 'spinta' le prime volte a lasciare Diana da sola: "Veniva anche in bagno con me, non mi staccavo mai da mia figlia"; ha ricordato Pifferi: "Cominciai a lasciarla da sola perché il signor D'Ambrosio mi aveva detto di lasciarla a casa da sola per andare a fare la spesa".

"Nessun sintomo di gravidanza"

Pifferi ha anche riaffermato di non sapere chi sia il padre della bimba morta, e di non essersi accorta della gravidanza finché la bimba non è nata, prematura, nel bagno di casa dell'ex compagno, non presente in quel momento. "Non ho mai avuto sintomi della gravidanza: ho avuto dei dolori, la sera prima, al basso ventre, e mi davano da pensare come se fosse un'infiammazione del nervo sciatico, ma nessun sintomo di gravidanza", ha detto Pifferi sul punto. E infine ha negato di avere mai dato dei tranquillanti alla figlia, che non sono stati trovati sul biberon.

La madre di Alessia Pifferi, Maria Assandri, e la sorella Viviana Pifferi sono state ammesse come parti civili nel processo. Secondo la difesa, Pifferi avrebbe "un quoziente intellettivo di una bambina di 7 anni" e soffrirebbe di "un gravissimo ritardo mentale: hanno messo una bambina in mano a una bambina".