Alessia Pifferi si è sentita male dopo la condanna all'ergastolo

In aula era rimasta impassibile. Davanti alle parole del giudice Ilio Mannucci Pacini che la condannano all'ergastolo per l'omicidio della figlia Alessia Pifferi non ha proferito parola, non uno sguardo o un sospiro. Ma in carcere, a udienza terminata, la donna avrebbe avuto due mancamenti. A riferirlo è stata l'avvocata Alessia Pontenani.

Pontenani ha fatto visita a Pifferi oggi, 14 maggio, a San Vittore. La legale ha spiegato che la 38enne "non è lucidissima" e che dice di volersi "spegnere per raggiungere la bambina". Già dopo l'udienza, l'avvocata aveva fatto sapere che avrebbero fatto ricorso in appello chiedendo una nuova perizia psichiatrica. Dall'inizio del processo la difesa ha sempre sostenuto che Pifferi sia affetta da un deficit cognitivo grave.

La donna era già stata sottoposta a una perizia psichiatrica a seguito del caso di presunta manipolazione da parte di Pontenani e delle specialiste del carcere per cui è stato aperto un fascicolo parallelo. L'ultima perizia, infatti, è stata eseguita da Elvezio Pirfo che ha reputato Pifferi capace di intendere e volere e quindi senza alcun deficit mentale.