Processo Alessia Pifferi, il pm punta il dito contro le psicologhe

Aiutata dalle psicologhe del carcere. Questa l’accusa del pm Francesco De Tommasi pronunciata oggi davanti alla Corte d’Assise di Milano, durante il processo a carico di Alessia Pifferi accusata di omicidio volontario pluriaggravato per la morte della figlia Diana di 18 mesi. Pifferi ha lasciato la bambina in casa da sola, per passare il fine settimana con il compagno a luglio 2022.

Secondo il pubblico ministero, le psicologhe di San Vittore avrebbero aiutato Pifferi a dare una versione diversa rispetto a quella che lei aveva fornito all’inizio. Ha parlato di “rivisitazione dei fatti contestati in un’ottica difensiva per una ricostruzione alternativa”. Colloqui con le dottoresse che, secondo il pm, sarebbero avvenuti freneticamente prima delle udienze. Per questo, è stato chiesto di non sentire le due psicologhe, considerate dal pm responsabili, se non in un'altra veste processuale.

La Corte ha deciso per una perizia psichiatrica, affidata al dottor Elvezio Pirfo. Relativamente ai precedenti accertamenti che parlavano di vizio parziale di mente, il pm ha commentato: “inverosimili, inattendibili, inutilizzabili e privi di qualunque fondamento e dignità scientifica.

Tra le note delle psicologhe, nei colloqui antecedenti le udienze, si legge che le azioni che hanno provocato la morte della piccola Diana “potrebbero essere la conseguenza del desiderio di costruirsi una vita famigliare stabile” e che Pifferi non era “lucida e consapevole della gravità delle proprie azioni”. Inoltre, le dottoresse hanno considerato la donna credibile quando dice che amava la figlia e non avrebbe voluto farle del male.