Caso Pifferi: pm chiede proroga per indagare sulla "rete criminale" delle psicologhe

Ulteriori accertamenti per capire chi altro è coinvolto e “delineare la rete criminale nel cui ambito si collocano i fatti”. Questa la spiegazione data dal pm Francesco De Tommasi, chiedendo la proroga delle indagini sul caso di Alessia Pifferi. Nello specifico, il pubblico ministero di Milano ha chiesto di poter continuare a indagare sul filone che vede accusate di favoreggiamento e falso le psicologhe di San Vittore e l’avvocata di Pifferi, Alessia Pontenani.

Secondo l’accusa, le due specialiste e il difensore della donna - accusata di omicidio per aver lasciato la figlia morire di stenti - si sarebbero accordate per aiutare Alessia Pifferi a ottenere una perizia psichiatrica. Al centro un test considerato inammissibile dal pm e dei presunti falsi nel diario clinico che avrebbero portato le specialiste a diagnosticare all’imputata un grave deficit cognitivo. De Tommasi, nell’istanza di proroga (in cui chiede altri sei mesi per indagare), evidenzia la necessità di raccogliere ulteriori riscontri su quello che definisce un "procedimento complesso di criminalità organizzata".

Il pm aveva anche chiesto di non notificare la richiesta di proroga delle indagini alle indagate. Tuttavia il giudice ha deciso che, non esistendo ipotesi di reato per cui è prevista la deroga alle notifiche, queste vengano inviate. La richiesta è relativa solo all’imputazione di favoreggiamento personale con le aggravanti: aver voluto assicurare l’impunità e l’abuso di poteri. Questo nuovo filone di indagine ha causato non poche polemiche. Lunedì 4 marzo, giorno dell’udienza Pifferi, gli avvocati hanno indetto una giornata di sciopero a Milano.

“Capace di intendere e volere”

Intanto, nei giorni scorsi sono arrivati gli esiti della nuova perizia psichiatrica curata da Elvezio Pirfo. “Non essendo dimostrabile né una disabilità intellettiva né un disturbo psichiatrico maggiore né un grave disturbo di personalità, è possibile affermare che Alessia Pifferi al momento dei fatti per i quali è imputata era capace di intendere e di volere”, si legge nella relazione del perito. Secondo Pirfo, nell'abbandonare la figlia, Alessia Pifferi avrebbe anteposto i suoi interessi a quelli della piccola: "Al momento dei fatti ha tutelato i suoi desideri di donna rispetto ai doveri di accudimento materno verso la piccola Diana e ha anche adottato 'un'intelligenza di condotta' viste le motivazioni diverse delle proprie scelte date a persone diverse". La 38enne adesso rischia la condanna all'ergastolo.

Dalla perizia sono emersi dettagli dolorosi sulla vita di Alessia Pifferi. L’infanzia complessa segnata dagli abusi sessuali che la donna dice di aver subìto da un amico del padre intorno ai 10 anni. Una storia che, si legge nella relazione di Pirfo, Alessia sostiene di aver fatto fatica a raccontare anche alle psicologhe di San Vittore.