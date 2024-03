Caso Pifferi, perché all'udienza di domani la difesa chiederà il rinvio

È prevista per domani, 4 marzo, l’udienza del processo a carico di Alessia Pifferi. Ma l’avvocata Alessia Pontenani (anche lei indagata nell’indagine bis) ha annunciato che chiederà il rinvio. Secondo la legale, la quantità di documenti allegati alla perizia psichiatrica condotta dallo psichiatra Elvezio Pirfo sarebbe ingente. In quella relazione, lo specialista ha dichiarato Pifferi “capace di intendere e volere”, al contrario di quanto emerso dal test e dai documenti delle psicologhe di San Vittore. Alessia Pifferi è imputata a Milano per aver abbandonato in casa per diversi giorni la figlia di 18 mesi morta di stenti.

Secondo l’avvocata, i 60 gigabyte di allegati sono stati depositati giovedì scorso e la difesa ne è entrata in possesso venerdì. Per questo Pontenani ha comunicato che chiederà una proroga perché non sarebbero in grado di analizzare tutto entro l’udienza di domani.

La legale di Pifferi ha partecipato al programma di Rete4 Quarto Grado venerdì 1° marzo. Nell’intervista ha dichiarato che “Alessia Pifferi non è il male assoluto” spiegando che la donna sarebbe “scoppiata a piangere” raccontando di non essere “mai stata una cattiva mamma, lei non ha mai voluto fare del male alla figlia”. Secondo Pontenani l’imputata “non ha ben capito che cosa voglia dire capace o incapace di intendere di volere”.

Lo sciopero degli avvocati

Per la giornata di domani gli avvocati milanesi hanno indetto uno sciopero legato proprio al caso Pifferi. Il fascicolo bis, voluta dal pm De Tommasi, vede indagate l'avvocata Alessia Pontenani e le psicologhe di San Vittore con le accuse di falso e favoreggiamento. "Il diritto di difesa e di esercizio del diritto alla prova nel processo - si legge in una nota della Camera Penale - sono stati pericolosamente intaccati dalla condotta del pubblico ministero il quale, anziché contestare la prova nel processo, ha usato impropriamente il suo potere investigativo, rischiando di intimidire difensore, personale sanitario, consulenti, periti e, in ultima analisi, i giudici che, ne siamo certi, non consentiranno ingerenze". Per la Camera Penale, "il difensore deve scegliere la propria linea difensiva senza che tale scelta possa essere in sé sindacata o considerata reato", ed è inaccettabile che "la richiesta di accertare l'imputabilità venga stigmatizzata come strumento per sottrarsi indebitamente alle proprie responsabilità".