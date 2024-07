Alessia Pifferi è stata trasferita, sconterà la pena a Vigevano

Alessia Pifferi è stata trasferita nel carcere di Vigevano. La donna, condannata in primo grado all'ergastolo per l'omicidio pluriaggravato della figlia di 18 mesi, era detenuta a San Vittore da due anni. La 38enne avrebbe lasciato la figlia Diana in casa da sola per sei giorni.

Durante il processo a carico di Alessia Pifferi, la difesa aveva ottenuto la perizia psichiatrica che l'aveva ritenuta capace di intendere e volere al momento dell'abbandono che ha portato alla morte della piccola. I giudici hanno escluso l'ipotesi di premeditazione.

La donna è stata, inoltre, condannata al pagamento di provvisionali da 20 e 50mila euro alla mamma Maria e alla sorella Viviana che si erano costituite parte civile e avevano chiesto risarcimenti per 550mila euro.