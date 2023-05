Annega la compagna nell'Adda: condannato a 22 anni

22 anni di carcere. È la condanna ricevuta da Carlo Fumagalli, l'operaio di 49 anni che il 19 aprile 2022 a Fara Gera d’Adda (Bg) uccise la compagna e madre dei suoi figli Romina Vento, 44 anni, dirigendo l'auto da lui guidata nel fiume e poi annegandola tenendole la testa sott'acqua.

La decisione dei giudici della Corte d'Assise di Bergamo, presieduta da Giovanni Petillo, è arrivata nella mattinata di martedì 30 maggio. Per l'operaio, di Vaprio d'Adda (Milano), la stessa pm Carmen Santoro aveva chiesto 22 anni di reclusione, equiparando l'aggravante del rapporto di convivenza alle attenuanti generiche.

A costituirsi parti civili al processo, la madre, il fratello e i figli, minorenni, della vittima. Presenti in aula anche alcuni familiari di Fumagalli, fra i quali il primogenito (nato da una precedente relazione) e l'anziana madre.

Come e perché ha ucciso Romina Vento

In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, Carlo Fumagalli non voleva accettare la fine della storia con la vittima. “Voleva lasciarmi, ho perso la testa", aveva raccontato durante l'interrogatorio. Dopo essere andato a prendere al lavoro con l'auto la convivente, Romina Vento, l'uomo avrebbe deciso di ucciderla quando lei gli ha confermato di volerlo lasciare. A quel punto ha accelerato e si è diretto verso il fiume Adda "accettando l'ipotesi di morire anche lui", come ha spiegato l'avvocato difensore. Non solo. Al pm Fumagalli avrebbe confessato anche di aver nuotato fino alla compagna e di averle tenuto la testa sott’acqua finché la donna non ha perso conoscenza. Poi ha nuotato fino a riva e si è allontanato. A dare l'allarme sono state delle persone che hanno sentito delle grida provenire dal fiume, vicino all'imbocco di un canale artificiale. L'uomo aveva interrotto da cinque settimane una cura che seguiva per una patologia psichiatrica. È stato comunque ritenuto capace di intendere e di volere al momento dei fatti.