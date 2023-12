Finita la fuga del killer ricercato: trovato su un bus con gli abiti sporchi di sangue

Fuga finita. È stato rintracciato e arrestato su un autobus in Svizzera il presunto assassino di Sajid Ahmad, pakistano di 29 anni ucciso domenica in un appartamento di Covo, nella Bassa bergamasca. Il fermato è Khadim Hussain, 30 anni, connazionale della vittima, che lavora come magazziniere nel Milanese. Il presunto assassino, stando a quanto appreso, era su un pullman diretto a Monaco di Baviera.

A dargli la caccia sono stati i carabinieri di Bergamo, che una volta ricostruito il percorso di fuga del sospettato hanno chiesto al centro di cooperazione di polizia e doganale di Chiasso di contattare la polizia cantonale per fermare il bus e controllare il passeggero. Decisivo per rintracciare il 30enne i dati del suo cellulare.

Così la polizia svizzera alle 4 della notte successiva al delitto ha rintracciato nel cantone dei Grigioni il mezzo, trovando il 30enne, che indossava ancora gli abiti sporchi di sangue ed è stato sottoposto a fermo. Solo ore dopo il presunto assassino ha dato il via consenso all'estradizione semplificata in Italia, che dovrebbe avvenire entro Natale.