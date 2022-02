Uomo (ancora senza nome) ucciso a coltellate a Milano: fermato il presunto killer

Il presunto killer ha un volto e un nome, la vittima ancora no. Sabato sera la polizia ha arrestato un ragazzo di 27 anni, cittadino marocchino con precedenti, accusato dell'omicidio avvenuto in mattinata in una casa di via Marco D'Agrate 21, al Corvetto, dove un uomo - ancora da identificare - è stato ucciso con due coltellate al termine di una lite.

L'allarme era scattato verso le 7.30, quando alcuni residenti del palazzo aveva allertato il 112 preoccupati dalle urla che sentivano giungere dall'abitazione al quarto piano, una casa che da una decina di anni viene affittata con regolarità a cittadini nordafricani. Al loro arrivo sul posto, i poliziotti delle volanti aveva trovato la vittima a terra, priva di sensi, con due evidenti ferite da arma da taglio al braccio e al torace. Mentre i medici del 118 cercavano di rianimarlo, il giovane - che non aveva documenti con sé - era deceduto.

Nella casa, stando alle prime informazioni apprese, erano stati trovati due uomini e una donna. Uno di loro, proprio l'arrestato, aveva gli abiti sporchi di sangue e su di lui si erano inevitabilmente concentrati gli approfondimenti e i sospetti. In serata, con l'ok del pm di turno, Francesco De Tommasi, il 27enne è stato sottoposto a fermo dagli agenti della squadra mobile, coordinati da Marco Calì.

Il lavoro degli investigatori prosegue ore per identificare la vittima: al momento neanche le impronte digitali hanno restituito un nome. Il passo successivo sarà capire cosa sia successo in quella casa, dove il giovane ucciso non viveva. Alcuni dei residenti hanno segnalato che le discussioni nell'abitazione, spesso violente, erano all'ordine del giorno e che più volte negli ultimi anni erano intervenute le forze dell'ordine. Non è escluso che sabato mattina vittima e killer stessero discutendo per motivi di soldi, prima che la lite sfociasse nel sangue.