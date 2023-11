Badante arrestata per omicidio: avrebbe gettato anziana dal balcone

C'è una svolta nelle indagini sul caso di una anziana donna di 77 anni di Colognola, alle porte di Bergamo, che il 22 aprile del 2022 è morta cadendo dal balcone di casa. Una donna ucraina residente in provincia di Bergamo, che ha lavorato come domestica per la vittima, è stata arrestata mercoledì mattina dalla squadra mobile della questura di Bergamo, anche grazie al supporto tecnico da Milano, con l'accusa di indebito utilizzo di carta bancomat e omicidio nei confronti della 77enne.

L'attività di indagine è iniziata dopo la morte dell'anziana, precipitata dalla finestra della sua stanza da letto al quarto piano di uno stabile al civico 1 di via Einstein. Si era pensato a un suicidio, ma da subito, anche dopo un accurato sopralluogo, effettuato da personale specializzato della polizia di Stato, sono emersi dubbi sulla ricostruzione dei fatti, basati su alcune testimonianze e sulla versione data dalla domestica della signora, la donna ucraina, unica presente nell'appartamento al momento dell'incidente. Soprattutto, la balaustra del balcone è molto alta e per l'anziana donna, che soffriva di deficit di equilibrio, sarebbe stato molto difficile sporgersi, salire e buttarsi. Anche i figli della non hanno mai creduto all’ipotesi del suicidio.

La svolta: dal suicidio all'omicidio

Le indagini della polizia hanno portato alla svolta. È emerso che il giorno del delitto, la vittima aveva scoperto che la donna che l'aiutava per le faccende domestiche in precedenza le aveva rubato il bancomat e aveva fatto prelievi per un valore di 2mila euro. Le attività tecniche e scientifiche hanno portato ad appurare con certezza che il furto e i prelievi effettuati fossero stati posti in essere dalla donna ucraina, la quale aveva speso il bottino della refurtiva nelle macchinette videolottery in alcuni bar cittadini.

Le indagini, svolte dalla squadra mobile di Bergamo, hanno consentito di accertare inoltre l'assenza di qualsiasi intento di togliersi la vita da parte della vittima, che non aveva mai manifestato alcuna intenzione di questo genere e che, poco prima di tornare a casa, prima di morire, si era recata presso un'agenzia di viaggi per il saldo di un viaggio all'estero che avrebbe dovuto intraprendere a breve. Gli accertamenti svolti, anche con l'aiuto della polizia scientifica di Milano, hanno inoltre consentito di escludere, con certezza, anche l'ipotesi di un evento accidentale. Innumerevoli sono risultate, invece, le contraddizioni nella ricostruzione del fatto, fornita dall'indagata. La procura di Bergamo ha quindi chiesto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della donna, emessa dal gip presso il tribunale di Bergamo ed eseguita mercoledì.