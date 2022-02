Bimbo morto di peritonite dopo dimissioni: 2 medici indagati per omicidio colposo

Due medici indagati per la morte del bambino di 4 anni, avvenuta a causa di una peritonite dopo che il piccolo era stato dimesso dal pronto soccorso dell'ospedale Policlinico di Milano.

Una specializzanda e il suo superiore sono al centro dell'inchiesta sulla tragica scomparsa del bimbo. L'ipotesi di reato formulata dalla procura di Milano è di concorso in omicidio colposo. I fatti, che risalgono a novembre 2021, sono stati resi pubblici dopo che i pm hanno aperto l’indagine d’ufficio e affidato a un medico legale la perizia per stabilire le precise cause del decesso del bambino.

Il piccolo paziente era stato visitato al pronto soccorso del Policlinico di Milano per forti dolori all'addome e poi dimesso con diagnosi di gastroentrerite. Il giorno dopo era morto per una peritonite acuta mentre era di nuovo al pronto soccorso.

Al momento la specializzanda e il medico suo responsabile sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. In particolare, il medico di turno avrebbe autorizzato le dimissioni mentre la specializzanda avrebbe materialmente effettuato la visita al bambino.

Il piccolo per giorni era stato male a causa di vomito e forti dolori addominali. I genitori lo avevano portato al pronto soccorso dove gli avevano diagnosticato una semplice gastroenterite. Ma il giorno dopo, a seguito delle dimissioni, il bambino era peggiorato, tanto che i genitori avevano chiamato il 118 per una nuova corsa al Policlinico. L'infiammazione (da peritonite), però, ormai aveva ormai compromesso le sue condizioni e per questo non era stato possibile salvarlo.

L'indagine punta anche a capireperché non sia stata effettuata una 'Ves', ovvero l'esame del sangue che evidenzia eventuali presenze d'infezione nell'organismo. L'inchiesta dovrà stabilire se siano stati o meno rispettati i protocolli sanitari previsti.