Confessa l'omicidio dopo mesi: "Volevo spaventarlo"

"Volevo spaventarlo". Queste le parole contenute nella confessione dell'omicidio con il quale lo scorso 23 ottobre un 45enne marocchino era stato freddato con due colpi di pistola nel bar Agorà di Cornaredo (Milano).

Ad ammettere il delitto, a distanza di quasi quattro mesi, A.A., 21enne albanese. Difeso dai legali Barbara Kolakowska e Amedeo Rizza, il giovane non aveva mai fornito la propria versione dei fatti fino all'interrogatorio con il pm Pasquale Addesso dello scorso gennaio. La notte dell'assassinio, il 21enne era scappato in Belgio in auto insieme alla fidanzata. Due giorni dopo, tuttavia, era tornato in Italia e si era presentato in caserma, dove era stato fermato come indiziato di delitto per omicidio volontario.

L'uomo, che nel frattempo è stato arrestato anche per una presunta violenza sessuale di gruppo, ha detto di essere andato al bar armato perché gli avevano riferito che la sua compagna era stata aggredita dal 45enne. Secondo la sua versione, avrebbe poi estratto la pistola per spaventare l'uomo, ma quando quest'ultimo si è avvicinato con un coltello, avrebbe chiuso gli occhi e premuto il grilletto. I momenti che precedono il delitto, che sarebbe avvenuto in seguito al violento litigio tra la vittima e la fidanzata del 21enne, era stato registrato dalle telecamere di videosorveglianza del locale. Il 45enne, che aveva precedenti, era stato trovato in un'auto al centro della carreggiata, riverso e incosciente. E con un coltello a serramanico ancora in mano. Poco dopo era morto in ospedale.