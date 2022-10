Omicidio del barista a Pero, torna libero uno dei due indagati

E' tornato libero uno dei due ucraini accusati di avere ucciso il barista di 57 anni Omar Ismail a Pero, in seguito ad un'aggressione. Stando agli ultimi sviluppi investigativi, infatti, è risultato che l'uomo non aveva colpito la vittima con un posacenere: alcune fotografie (confermate dal racconto di testimoni) lo mostrano fermo a fumare una sigaretta, con la vittima già a terra. Lo ha stabilito la gip di Milano Alessandra Di Fazio, accogliendo l'istanza di revoca della misura cautelare da parte del pm Leonardo Lesti.

Ad essere scarcerato è un uomo di 38 anni, mentre il connazionale di 25 resta agli arresti domiciliari. I due erano stati arrestati per tentato omicidio dai carabinieri di Rho, dopo l'aggressione, ed erano stati posti ai domiciliari. Ma, quando Ismail morì in ospedale, il 17 settembre, il reato mutò in omicidio preterintenzionale ed entrambi tornarono in carcere. Il 3 ottobre la gip Di Fazio aveva infine ripristinato i domiciliari per tutt'e due. Ora la revoca per il 38enne.

In particolare, il 3 ottobre la giudice aveva già sottolineato che mancava l'evidenza che il barista fosse stato colpito con un posacenere in testa, mentre un filmato di videosorveglianza aveva fatto emergere che la lite sarebbe stata provocata dalla vittima. La stessa giudice aveva ritenuto che i pugni dati dai due ucraini non fossero sufficienti a qualificare il reato come omicidio volontario.