Lascia la figlia in casa per 6 giorni: morta la piccola, mamma fermata per omicidio

Quando è rientrata a casa, dopo un'assenza di quasi una settimana, ha visto che la sua bimba non si muoveva più. È uscita di nuovo, ha chiesto aiuto a una vicina, implorandola di chiamare il 118 perché "mia figlia non si muove". Ma ormai era troppo tardi, non c'era già più nulla da fare.

Tragedia mercoledì mattina a Milano, dove una bambina di 16 mesi è stata trovata morta all'interno di un appartamento al civico 16 di via Parea, in zona Ponte Lambro. L'allarme è scattato verso le 11.30, quando una residente del condominio - allertata dalla mamma della piccola - ha chiesto l'intervento del 118. Sono stati proprio i soccorritori, dopo aver constatato il decesso della bimba, ad "attivare" la polizia. Agli agenti delle volanti arrivati sul posto, la madre - una 37enne italiana, che ha una familiare che vive in città - ha raccontato di aver lasciato la neonata con la baby sitter, anche se di lei non c'era nessuna traccia.

Un primo esame sul corpo della vittima ha escluso la presenza di segni evidenti di violenza, ma gli investigatori della squadra mobile hanno continuato a fare domande alla donna, apparsa sempre più confusa e vaga. Dopo aver sentito amici, parenti e conoscenti, i poliziotti hanno continuato a mettere sotto torchio la 37enne, che alla fine ha ammesso le sue responsabilità.

Durante l'interrogatorio alla presenza del pm Francesco De Tommasi, la mamma - Alessia Pifferi - ha ammesso di aver lasciato la piccola a casa giovedì scorso per raggiungere il suo compagno a Bergamo e di essere tornata soltanto sei giorni dopo nell'appartamento. Investigatori e inquirenti hanno trovato nella culla alcuni biberon e in cucina una boccetta di benzodiazepine vuota per metà, anche se al momento sembra escluso che la 37enne l'abbia versato nel latte.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, la madre è stata sottoposta a fermo di inidiziato di delitto con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Lei stessa - che non ha mai avuto guai con la giustizia, né risulta in cura per problemi psichici - ha spiegato di sapere chi sia il papà della bimba e che già in passato più volte aveva lasciato la piccola da sola in casa, anche se per meno giorni. "Sapevo che poteva andare così", avrebbe confessato agli agenti. Ora si trova in carcere a San Vittore.