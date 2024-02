Carlo Gatti, ucciso in casa a 90 anni: arrestata la badante, è una parente acquisita

È stata arrestata la collaboratrice familiare di Carlo Gatti, l'uomo di 89 anni trovato ucciso con un colpo alla nuca, in una pozza di sangue, domenica mattina nella sua abitazione di Colli Verdi, frazione Ruino, località Canavera, in provincia di Pavia. La donna, Liliana Barone, ha 45 anni ed è gravemente indiziata dell'omicidio. I carabinieri di Zavattarello, arrivati sul posto poco dopo i sanitari del 118, avevano trovato la donna nei pressi del cadavere dell'anziano, in camera da letto, e l'avevano portata in caserma per sentirla sui fatti.

Da quanto si apprende, la donna, in stato confusionale, avrebbe riferito ai paramedici di avere provocato la morte dell'uomo, senza tuttavia spiegarne modalità e ragioni. Davanti al pubblico ministero, su consiglio del propri legale, si è avvalsa della facoltà di non rispondere ed è stata portata alla casa circondariale di Vigevano.

L'89enne era tornato a vivere con la moglie nel borgo della sua famiglia d'origine, dopo molti anni a Milano. Rimasto vedovo, viveva con l'ex moglie del nipote, che lavorava in casa come collaboratrice familiare. In casa viveva anche il figlio di lei, che però non era a Colli Verdi nel weekend.