Omicidio Carol Maltesi: il pm ricorre e chiede l'ergastolo

Chiesto l’ergastolo per Davide Fontana, l’assassino di Carol Maltesi al quale, nei giorni scorsi, era stata concessa la giustizia riparativa, diventando il primo caso in Italia di applicazione dell’iter. Il processo di primo grado si era chiuso con una condanna a 30 anni, ma ora il pm torna a chiedere l’ergastolo per la premeditazione, la crudeltà e i futili motivi per cui è stato compiuto il gesto.

Davide Fontana ha ucciso brutalmente Carol Maltesi a Rescaldina nel gennaio 2022. La giovane è stata assassinata e il corpo è stato poi smembrato e conservato in un congelatore per quasi due mesi, prima di essere disperso in una discarica a cielo aperto. Per tutto il tempo Fontana si è finto la vittima, messaggiando con amici e parenti. Sono le aggravanti, quindi, quelle a cui si appella il pm che già in primo grado aveva chiesto l’ergastolo e che, ora, torna a chiederlo alla Corte d’Assise di Busto Arsizio, la stessa che ha approvato la giustizia riparativa.

Non influisce sul processo penale e non dà diritto a sconti di pena. La giustizia riparativa concessa a Fontana consiste in un iter basato sul riconoscimento di ciò che è stato fatto grazie all’aiuto di una terza persona. Ma questa “concessione” ha lasciato l’amaro in bocca alla famiglia di Carol Maltesi.