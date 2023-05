Carol Maltesi uccisa e fatta a pezzi: chiesto l'ergastolo per Fontana

Ergastolo con due anni di isolamento diurno. È quanto ha chiesto la Procura per Davide Fontana, il 44enne che a gennaio 2022 uccise la 26enne Carol Maltesi nella sua casa di Rescaldina (Milano), per poi fare a pezzi il corpo.

Il pm di Busto Arsizio Carlo Alberto Lafiandra, titolare delle indagini sul delitto, ha chiesto anche che il killer risarcisca il figlioletto della vittima con due milioni di euro e i genitori della ragazza con 500mila euro ciascuno. Secondo gli inquirenti il movente dell'omicidio sarebbe da ricercare nella decisione di Maltesi di trasferirsi a Verona per stare col suo bambino, avuto da una precedente relazione.

La ragazza aveva avuto una breve relazione con Fontana e con lui durante la pandemia aveva girato qualche video per OnlyFans. Il giorno del delitto, il 44enne aveva colpito alla testa la 26enne con un martello, per poi finirla con un colpo alla gola. Dopo averla uccisa aveva fatto a pezzi il corpo e lo aveva nascosto in un congelatore comprato su Amazon, per poi abbandonare i resti nelle campagne del Bresciano. La prossima udienza del processo si terrà il 5 giugno.