Sorprende nel sonno la ex e la uccide: contestata la premeditazione

È stato formalmente causato di aver premeditato il delitto Zakaria Atquaoui, il 23enne reo confesso dell'omicidio di Sofia Castelli, sua ex fidanzata accoltellata a morte nella sua casa di Cologno Monzese sabato 29 luglio. L'aggravante è stata contestata quando è emerso che il 23enne si era impossessato delle chiavi di casa della giovane, casa in cui è entrato e si è nascosto per poi aggredirla a morte nel sonno.

"Le ho sentite parlare di ragazzi e mi sono arrabbiato", ha detto agli inquirenti il giovane poco dopo essere stato fermato. Atquaoui ha spiegato ai detective di essersi presentato a casa di Sofia venerdì mattina con alcuni dolci, nel frangente ha detto di aver preso un mazzo di chiavi che era appeso vicino alla porta d'ingresso. Diverse ore dopo il ragazzo è ritornato nell'appartamento usando quelle stesse chiavi e si è nascosto (sembra dentro un armadio). Quando si è accorto che Sofia era rincasata dopo una serata in discoteca in compagnia di una sua amica ha ascoltato la loro conversazione. In questo frangente Atquaoui ha detto di averle sentite nominare alcuni giovani.

L'aggressione mortale è avvenuta poco dopo, mentre Sofia stava dormendo (la sua amica si trovava in un'altra stanza e non si è accorta di nulla). Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, la ragazza è stata sorpresa nel sonno e non avrebbe avuto neanche il tempo di reagire per cercare di difendersi dalle coltellate alla gola che l'hanno uccisa praticamente sul colpo. Di sicuro, comunque, non ci sarebbe stata una colluttazione vera e propria in quella casa che era vuota perché la famiglia di Sofia era in Sardegna per festeggiare l'anniversario di matrimonio dei nonni. Atqauoi, che non ha familiari in Italia e che era stato accolto in casa Castelli quasi come un figlio - tanto che aveva trascorso lì il periodo del covid - verso le 9.30 ha poi confessato agli agenti della polizia locale quello che aveva appena fatto.