Il cadavere carbonizzato nell'ex fabbrica è di un uomo di mezza età. Si indaga per omicidio

Appartiene a un uomo di mezza età e di nazionalità italiana il cadavere trovato per caso a Cerro Maggiore da tre ragazzi che si trovavano in una fabbrica dismessa per girare un video musicale. Il ritrovamento risale al 21 gennaio, il luogo è il capannone della ex Brenta in via Benedetto Croce, non lontano dall'autostrada A8.

Fin dalle prime ore gli investigatori hanno ipotizzato la pista dell'omicidio. Pista che, attualmente, pare la più probabile. Gli investigatori sarebbero in particolare ormai convinti che l'uomo sarebbe stato ucciso altrove, poi trasportato nella fabbrica dismessa e dato alle fiamme per nascondere tracce e rendere difficile il riconoscimento del cadavere.