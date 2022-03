Chi era Charlotte Angie, l'attrice porno uccisa e fatta a pezzi

Charlotte Angie, l'attrice porno uccisa e fatta a pezzi, è stata riconosciuta grazie ai tatuaggi. Il killer che l'ha ammazzata aveva infatti tentato di rendere irriconoscibile il cadavere col fuoco e poi ne aveva gettato i resti in quattro sacchi neri dell'immondizia a Paline di Borno (Brescia). Alcuni dei numerosi disegni presenti sulla pelle di Charlotte, 26 anni di Milano, hanno però resistito al calore e permesso ai carabinieri di trovare il nome della donna, otto giorni dopo la scoperta del corpo.

La pornodiva era per metà italiana e per metà olandese. Viveva in Italia ma da quando si era affacciata nel mondo della pornografia aveva iniziato a girare anche all'estero. Come ebbe modo di confermare in diverse interviste, tutto era iniziato in modo casalingo durante la pandemia del covid 19: caricava i suoi video su Onlyfans. Poi è arrivata la notorietà, e quindi il mondo professionistico: film ma anche altre piattaforme online dedicate al mondo del sesso. Una scelta che non ha condiviso subito con la famiglia e che le è costata anche qualche amicizia, ma della quale andava fiera.

Prima di guadagnare con i contenuti hard, Charlotte Angie faceva la commessa ma con i continui lockdown si era dovuta arrangiare e trovare una nuova strada. Oltre ai porno, la 26enne si esibiva anche dal vivo. In rete si possono trovare varie locandine che annunciano la sua presenza nei locali a luci rosse di diverse città italiane. Al Luxy Club Milano avrebbe dovuto tenere il suo ultimo spettacolo, durante il Luxy Erotik Festival 2, da venerdì 11 a domenica 13 marzo, ma Charlotte non si è presentata.

Così come sono fermi anche i suoi profili online. Era lì che condivideva video e foto per promuovere il suo corpo e il suo lavoro. Questo dettaglio, insieme alla corrispondenza dei tatuaggi, ha insospettito un fan, che ha segnalato la coincidenza alle forze dell'ordine e alla stampa. L'elenco dei tatuaggi - varie scritte in diverse parti del corpo in italiano e inglese e il gluteo destro maculato - reso pubblico per vedere se qualcuno riconosceva la vittima ha ottenuto il risultato voluto dagli investigatori. Ora non resta che trovare l'autore dell'omicidio.