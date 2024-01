Chiara Tramontano affida ai social il suo pensiero su Impagnatiello

"Effimero tentativo di insinuare un blackout di 'una notte'. La tua crudeltà e disumanità si sono protratte per 6 mesi in cui hai avvelenato mia sorella e mio nipote, premeditando la loro morte. Puoi averlo dimenticato tu o i tuoi consiglieri, non io". A scriverlo in una storia su Instagram è la sorella di Giulia Tramontano, Chiara.

La sorella della 29enne uccisa con 37 coltellate mentre al settimo mese di gravidanza lo scrive all'indomani della prima seduta processo contro l'unico imputato del delitto, il compagno della vittima, Alessandro Impagnatiello. L'ex barman dell'Armani Caffè, davanti ai magistrati aveva pianto e chiesto scusa: "Sono sconvolto e perso, quel giorno me ne sono andato anche io perché, anche se sono qui, non vuol dire che sono vivo, ho distrutto la vita di Giulia e del figlio che aspettavamo", ha detto rilasciando dichiarazioni spontanee alla corte d'Assise. "Non chiedo che queste scuse siano accettate ma che possano essere ascoltate". E poi: "Chiederò per sempre scusa a queste persone finché sarò qui".

All'uomo, ora accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, e del suo atteggiamento durante la prima udienza, Chiara Tramontano si era rivolta anche al termine della seduta: "Puoi chiedere scusa se per errore hai urtato lo specchietto della mia auto. Non puoi chiedere scusa se hai avvelenato mia sorella e mio nipote, prendendoci in giro e deridendone la sua figura". E ancora: "Non hai diritto a pronunciare, invocare o pensare a Giulia e Thiago. Dopo averli uccisi barbaramente meriti di svegliarti ogni giorno in galera ripensando a ciò che hai fatto e provando ribrezzo per te stesso".