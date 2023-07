Il 23enne che ha confessato l'omicidio di Sofia rischia l'aggravante della premeditazione

Rischia l'aggravante della premeditazione Zakaria Atqauoi, il 23enne che nella mattinata di sabato ha confessato di aver ucciso la sua ex fidanzata Sofia Castelli, 20 anni, nell'appartamento dove lei viveva con i genitori e il fratello più piccolo in corso Roma, a Cologno Monzese (Milano).

Gli investigatori non hanno riscontrato alcun segno di effrazione nell'abitazione della giovane vittima. L'ipotesi è quindi che Atqauoi sia entrato in casa in qualche altro modo, forse con un duplicato delle chiavi di cui era in possesso, tendendo un agguato alla ragazza rientrata dopo una serata passata a ballare con le amiche. Il focus degli inquirenti in questo momento è sulle ore trascorse tra le 5.58 del mattino, quando Sofia è rincasata insieme a un'amica e ha pubblicato su Instagram uno scatto dell'alba nella via dove abitava, e le 9.30, momento in cui il 23enne si è presentato al comando di polizia locale dicendo: "Ho ucciso una ragazza".

I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, coordinati dalla Procura monzese, stanno effettuando accertamenti per capire se Atqauoi fosse in possesso di una copia delle chiavi di casa Castelli, che potrebbe aver utilizzato per entrare e poi aggredirla con un coltello, colpendola più volte alla gola. A essere ascoltata dagli inquirenti è stata l'amica, ancora sotto choc, con cui la 20enne aveva trascorso la serata e che sarebbe stata in casa al momento del delitto, senza però accorgersi di nulla.

"Un giovane ragazzo molto provato", ha detto l'avvocata Marie Louise Mozzarini nel descrivere il suo assistito Atqauoi, accusato di omicidio volontario e che rischia l'aggravante della premeditazione. "Ha risposto alle domande del magistrato - ha aggiunto il legale riferendosi sempre al 23enne - ed é stato molto collaborativo".