Colpisce la fidanzata in testa con la tv: ucciso dal fratello di lei

Lui ha picchiato la fidanzata, colpendola anche in testa con un televisore. Il fratello di lei è intervenuto e ha iniziato a prenderlo a botte fino a ucciderlo. Sarebbe questa la dinamica dell'omicidio avvenuto in un appartamento di Vigevano (Pavia) nella notte tra il 20 e il 21 aprile.

Dopo un tentativo di fuga, il presunto responsabile del delitto, un 35enne peruviano, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso, a pugni, un 28enne suo connazionale e compagno della sorella. L'uomo, in base a quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe iniziato a picchiare la vittima proprio per difendere la ragazza, dopo che il 28enne l'aveva presa a botte.

In seguito al delitto, il 35enne era scappato a piedi, trovando un rifugio in una cantina del centro storico della cittadina, dove però i poliziotti lo hanno rintracciato. Arrestato, è stato portato in carcere a Pavia.