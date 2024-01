Concetta Russo uccisa da un colpo di pistola a Capodanno: il nipote esce dal carcere

Fuori dal carcere. Il gip del Tribunale di Napoli Nord ha disposto gli arresti domiciliari per Gaetano Santaniello, il 45enne accusato dell'omicidio della zia Concetta Russo, 55 anni, uccisa da un colpo esploso accidentalmente durante i festeggiamenti di Capodanno in un'abitazione ad Afragola, in provincia di Napoli. La decisione del gip, che non ha convalidato il fermo emesso dalla Procura di Napoli Nord per omicidio colposo, porto abusivo di arma in luogo pubblico e ricettazione, è arrivata dopo l'udienza di convalida che è stata celebrata giovedì mattina nel carcere napoletano di Poggioreale.

Santaniello, difeso dall'avvocata Francesca Salvatici, ha confermato al giudice la sua versione dell'accaduto, e cioè che il colpo è partito inavvertitamente dalla pistola - poi risultata rubata a Varese - che stava mostrando ai parenti e che pensava fosse completamente scarica. La difesa aveva chiesto la non convalida del fermo e la non applicazione di misure cautelari o la modifica in arresti domiciliari. Il fermo non è stato convalidato perché il giudice non ha ravvisato il pericolo di fuga.

Concetta Russa, sposata e madre di due ragazzi, viveva da anni a Pantigliate, nel Milanese, ed era tornata ad Afragola per festeggiare il Capodanno insieme ai familiari in una casa presa in affitto proprio da Santaniello, anche lui residente nel paese del Milanese, dove lavora come piccolo imprenditore.

Sono stati celebrati, invece, nella Chiesa di San Marco dell'Olmo Vecchio di Afragola, i funerali della donna, ferita mortalmente. Alle esequie, celebrate da don Peppino Delle Cave, ha preso parte anche il sindaco della città Antonio Pannone che si è intrattenuto con la famiglia, in prima fila. Il sacerdote ha ricordato Concetta come una donna buona, dedita al lavoro e profondamente cristiana, sempre presente alle messe e alla recita del rosario.