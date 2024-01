Concetta Russo uccisa a Capodanno: con la pistola trovata anche droga

Sono state trovate dosi di cocaina nella busta di plastica che conteneva la pistola con cui Gaetano Santaniello ha sparato uccidendo la zia Concetta Russo ad Afragola, nel Napoletano, durante i festeggiamenti per il Capodanno. L'uomo, che ha 45 anni e vive a Pantigliate (Milano) come la zia), si trova in carcere ed è accusato di omicidio colposo e porto d'arma rubata.

È stato lui, durante la confessione, dopo le prime reticenze, a fornire le indicazioni per ritrovare la busta con l'arma. E, secondo quanto riferito, all'interno della busta sono state trovate anche alcune dosi di cocaina. L'uomo, intanto, mercoledì ha confermato la precedente confessione durante l'interrogatorio del sostituto procuratore di Napoli Nord, mentre l'udienza di convalida davanti al gip è prevista per giovedì 4 gennaio.

Secondo quanto ammesso dall'uomo, poco dopo mezzanotte del 1° gennaio, mentre tutti si trovavano in un appartamento di Afragola, Santaniello avrebbe recuperato la pistola (una Beretta 84F acquistata, parrebbe, proprio in vista dei festeggiamenti di Capodanno, e risultata rubata poco prima di Natale in provincia di Varese) e, pensando di averla completamente scaricata, avrebbe mostrato i proiettili e l'arma alla zia. A quel punto dall'arma sarebbe partito il colpo che ha ferito la zia alla testa. La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Cardarelli ma, poco dopo, è morta.

Recandosi all'ospedale insieme agli altri parenti, l'uomo ha abbandonato la busta con la pistola in una sterpaglia nei pressi del cimitero della cittadina campana. Busta poi fatta ritrovare da lui stesso, che ha fornito le indicazioni. E busta in cui è stata trovata anche la cocaina.