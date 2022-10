Ragazza strangolata con l'elastico per i capelli: condannato il killer

Dovrà scontare 18 anni di reclusione George Kyeremeh, operaio ghanese di 35 anni arrestato dai carabinieri nel giugno 2021 con l'accusa di aver ucciso Tunde Blessing, sex worker nigeriana di 25 anni che il 12 maggio precedente era stata trovata morta in un'area verde a Mazzo di Rho, hinterland nord-ovest di Milano. Lo ha deciso il gup di Milano Lorenza Pasquinelli che nella giornata di oggi ha emesso la sentenza del processo - celebrato con rito abbreviato - a carico del 35enne (alla sbarra per omicidio volontario e rapina).

Secondo quanto ricostruito durante le indagini dei carabinieri, coordinate dal pm Grazia Colacicco, il 35enne non avrebbe accettato la fine della loro storia. La loro relazione burrascosa andava avanti da circa tre mesi e in più di un'occasione l'uomo sarebbe stato violento con Tunde. Una volta terminato il rapporto il 35enne non si era arreso e aveva cercato con insistenza di riallacciare i rapporti. Almeno fino al 3 maggio, giorno in cui - secondo i detective - è avvenuto l'omicidio.

I contorni della tragedia erano stati ripresi da una telecamera a circuito chiuso di un'azienda di via Giovanni Amendola. Il 3 maggio mattina - giorno in cui si erano praticamente perse le tracce di Tunde -, l'occhio elettronico aveva inquadrato la ragazza arrivare a Mazzo di Rho, prendere la sua sedia, sistemarsi nel campo e poi incontrare un cliente. Nel primo pomeriggio, verso le 14, era arrivato un secondo uomo: i due avevano parlato per una mezz'oretta, poi erano spariti verso l'area boschiva ed entrambi non erano mai più riapparsi nelle immagini. Proprio in quegli istanti, stando alle ricostruzioni degli investigatori, sarebbe avvenuto l'omicidio. Tunde, nel dettaglio, sarebbe stata strangolata dall'elastico che teneva fermi i suoi capelli.