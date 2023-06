Il corpo bruciato e il giro in auto col cadavere: la confessione da brividi di Alessandro

"Ammette di aver commesso l'omicidio?". "Sì, lo ammetto". Il muro di bugie di Alessandro cade quando è da poco passata l'una della notte tra mercoledì e giovedì. I carabinieri lo convocano in caserma per fargli firmare un atto - quello del sequestro della casa di Novate in cui viveva con la compagna - e lui cede. Crolla. "Voglio confessare", dice ai carabinieri, che subito chiamano i magistrati per raccogliere le sue parole. Il racconto, da brividi, è una confessione piena.

È la storia - in alcune parti poco credibile - dell'omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne di Senago, incinta al settimo mese, uccisa il 27 maggio sera dal suo uomo. Ammazzata perché aveva scoperto che proprio il suo uomo aveva una vita parallela: una relazione con una 23enne anche lei rimasta incinta, a gennaio, prima di abortire. "Verso le 18.30/19 Giulia è tornata a casa e affronta la conversazione con me con toni normali, rassegnata. Questa era stata l'ultima situazione che l'aveva delusa. La conversazione è durata poco ed in casa si era creato il gelo tra me e lei", spiega il presunto killer ai carabinieri del nucleo investigatori, guidati da Antonio Coppola, che poi lo fermeranno per omicidio premeditato, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere.

"Giulia è andata in cucina per prepararsi la cena e ha iniziato tagliare dei pomodori. Io ero in sala. A quel punto Giulia ha riaperto la discussione dicendomi che la vita per lei era diventata pesante e non riusciva più a vivere. Mentre veniva verso la sala con il coltello che stava usando per i pomodori, ha iniziato a procurarsi dei tagli sulle braccia e a quel punto mi sono alzato dal divano cercando di avvicinarmi a lei ma lei mi diceva che non voleva più vivere", la ricostruzione del 30enne, che in questo punto è ritenuta poco credibile dagli investigatori. "Lei si era inferta già qualche colpo all'altezza del collo e io, arrivato vicino a lei, per non farla soffrire le ho inferto anche io tre o quattro colpi all'altezza del collo. Il coltello è caduto a terra davanti al divano, lei era stremata a terra e io le dicevo che era finita e che doveva riposarsi", la sua versione.

È sempre Alessandro a raccontare cosa ha fatto poi con il corpo, trovato - su sua indicazione - nella notte di giovedì nascosto in un'intercapedine dietro alcuni box di un palazzo vicino a quello di via Novella in cui la coppia viveva. "Ho portato li suo corpo in bagno trascinandolo e l'ho messo nella vasca da bagno e lì mi sono reso conto che l'avevo uccisa. Vicino alla vasca da bagno c'era dell'alcol per le pulizie e le ho versato l'alcol addosso e le ho dato fuoco", confessa. Poi, però, l'assassino cambia idea: "Ho deciso di continuare nel box e ho tirato fuori Giulia dalla vasca da bagno con parte degli indumenti già bruciati" e "l'ho portata nel box attraverso le scale", tanto che il luminol ha dimostrato la presenza di tanto sangue, nonostante un tentativo di pulizia dell'uomo.

Dopo aver spostato il cadavere, il 30enne esce e raggiunge casa dell'amante - a Milano città - per dirle che "era libero". Poi alle tre torna e dà nuovamente fuoco al corpo con delle bottiglie di benzina prese in un distributore vicino casa. Il lunedì la scena si ripete: "Decido di andare a casa e di spostare il corpo dal box alla cantina". E il martedì di nuovo: "Vado in cantina e tiro fuori il corpo, trascinandolo verso il box. Poi porto la macchina nel box e carico il corpo nel bagagliaio. Il corpo di Giulia viene lasciato nella macchina fino alla notte di mercoledì, quando decido di gettarlo, intorno alle ore 02.30 del mercoledì in quel posto che già conoscevo", la sua confessione da brividi. "Da quando ho messo il corpo di Giulia nel bagagliaio martedì, io ho comunque usato la macchina andandoci in giro con il cadavere nel bagagliaio", ammette davanti a investigatori e inquirenti.

"Era sicuro di sé", racconta uno degli investigatori che ha interrogato il 30enne. Nel fermo di indiziato di delitto, i procuratori Letizia Mannella e Alessia Menegazzo sottolineano invece che ha "agito con estrema crudeltà e premeditazione, cagionando la morte della propria compagna" e "del proprio figlio che ella portava in grembo". E rimarcano la "concreta possibilità che lo stesso reiteri il reato". Che torni a uccidere, come ha fatto con Giulia.