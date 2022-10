Niente consulenti della difesa per Alessia Pifferi

Respinta per la seconda volta la richiesta di far entrare in carcere un consulente della difesa di Alessia Pifferi, arrestata a fine luglio per omicidio volontario aggravato per la morte della figlia Diana. Il gip di Milano Fabrizio Filice ha respinto la richiesta in un'udienza del 28 settembre. I pm titolari dell'inchiesta si erano opposti.

Il desiderio dei legali di Pifferi era quello di far redigere una consulenza neuroscientifica. Ma il magistrato ha ritenuto che la difesa non potrebbe introdurla nel procedimento senza un contraddittorio tra parti. Secondo i legali della donna, la consulenza sarebbe servita unicamente a stabilire se Pifferi ha agito con dolo o colpa, ma per il gip questo potrebbe portare il giudice del dibattimento a orientare la propria valutazione sulla consulenza stessa e non sull'analisi delle intenzioni dell'imputata a partire dai fatti.

All'udienza, nell'ufficio del gip, si era presentata la stessa Pifferi, in tribunale per la prima volta dall'arresto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna a luglio lasciò in casa, da sola, la piccola Diana, di un anno e mezzo, per sei giorni, e si recò dal fidanzato (ignaro di tutto) nella Bergamasca. Diana morì di stenti. Pochi giorni prima aveva scritto una lettera indirizzata al programma televisivo Quarto Grado, scrivendo di voler "tornare indietro a quel giorno per non uscire e riavere la mia bambina".