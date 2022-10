La lite in un bar, poi gli spari. Omicidio nell'hinterland di Milano

Lo hanno trovato all'interno di un'automobile ferma al centro della carreggiata, privo di conoscenza. Un uomo è stato ucciso nella serata di domenica 23 ottobre a Cornaredo, nell'hinterland di Milano. Sono intervenuti sul posto, intorno alle undici e mezza, i carabinieri della stazione locale.

L'auto si trovava nei pressi della rotonda all’intersezione tra via Varese e via della Repubblica. L'uomo all'interno della vettura era un marocchino di 45 anni, pregiudicato. Era seduto al lato guida e presentava due ferite da arma da fuoco al petto e all'addome. In mano aveva un coltello a serramanico.

I sanitari del 118 lo hanno trasportato in codice rosso, con la massima urgenza, all'ospedale San Carlo, dove però il 45enne è deceduto poco dopo l'arrivo.

Secondo le prime risultanze investigative, l'omicidio sarebbe scaturito in seguito ad un litigio in un bar della zona. Alcuni residenti hanno sentito esplodere i colpi da arma da fuoco e hanno avvertito il numero di emergenza 112.