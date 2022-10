Omicidio a Cornaredo dopo lite con una donna, identificato l'assassino: è ricercato

E' stato identificato l'assassino del marocchino di 45 anni ucciso a Cornaredo domenica sera dopo le undici. Attualmente è ricercato. Lo riferiscono i carabinieri del comando provinciale di Milano, aggiungendo che si tratta di un albanese legato affettivamente alla donna con cui la vittima aveva litigato, poco prima, nel bar Agorà.

Si delineano quindi i contorni del brutale gesto. Domenica sera, i residenti della zona centrale di Cornaredo avevano chiamato il 112 per segnalare l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Poco dopo, all'incrocio tra via Varese e via Repubblica, nei pressi d'una rotonda, era stata trovata un'auto al centro della carreggiata con a bordo un uomo riverso, incosciente. E con un coltello a serramanico in mano. L'uomo presentava due ferite compatibili con un'arma da fuoco. Portato in codice rosso al San Carlo, è spirato.

Le successive indagini dei militari hanno ricostruito che la vicenda era iniziata proprio al bar, con il litigio tra il 45enne e una donna. All'esterno del locale, il sospettato ha sfoderato una pistola e ha sparato all'uomo, per poi scappare. La vittima ha raggiunto la sua automobile e, dopo aver messo in moto, ha perso i sensi. Si torna quindi al momento della scoperta del ferito (che poi morirà in ospedale). E alla caccia all'uomo.