Uccide il coinquilino a coltellate, poi fugge in auto: è caccia al killer (anche a Milano)

Domenica di sangue a Covo, un tranquillo paese nella pianura bergamasca. Il delitto all'ultimo piano di un piccolo condominio in via Pradone, in un appartamento abitato da operai e addetti alla logistica. Nel pomeriggio, intorno alle 15, un uomo di circa 30 anni ha ucciso uno dei coinquilini a coltellate al termine di una lite. La vittima sarebbe un 30enne, di cui è stato reso noto solo il nome: Said. Poi chi ha sferrato i fendenti si è dato alla fuga. Non si esclude che possa aver tentato di raggiungere l'estero attraverso i valichi con Francia o Slovenia.

Omicidio a Covo (Bergamo): ucciso un uomo

"Un fulmine a ciel sereno, qui da noi i pakistani non avevano mai dato problemi", le parole del sindaco Andrea Capelletti. Nell'appartamento al momento dell'omicidio erano presenti altri tre cittadini stranieri, che i carabinieri di Bergamo e quelli di Treviglio hanno accompagnato in caserma a Romano di Lombardia per essere sentiti come persone informate sui fatti.

Il killer è scappato in auto

Vani tutti i soccorsi. Sul corpo del giovane ucciso diverse ferite da arma da taglio, tra cui una profonda alla clavicola. Resta un giallo ad ora il possibile movente: non è chiaro se si sia trattato di uno screzio banale degenerato in tragedia o di una questione economica.

Certo è che, dopo il delitto, il presunto assassino è sceso in strada, è salito in auto e ha fatto perdere le proprie tracce. La nota di ricerche dell'uomo è stata diffusa in tutto il territorio bergamasco, ma anche nelle vicine province di Cremona, Milano e Brescia. Gli inquirenti analizzano anche i filmati delle telecamere di sorveglianza del bar al piano terra per acquisire ulteriori elementi utili alle indagini. Nessuno ha sentito urla o rumori.