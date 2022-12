Uccide e fa a pezzi Carol Maltesi: "Mi odio per ciò che ho fatto"

Dice di odiarsi per quello che ha fatto Davide Fontana, l'uomo che ha ucciso e fatto a pezzi Carol Maltesi, la mamma 26enne sua vicina di casa, con la quale aveva una relazione. L'omicida lo ha detto durante il processo che lo vede imputato davanti alla corte d’Assise di Busto Arsizio per il delitto avvenuto lo scorso 11 gennaio in un appartamento di Rescaldina (Milano).

Fontana, 42 anni, aveva già confessato di aver ucciso la ragazza. In aula ha raccontato come l'avesse presa a martellate durante le riprese di un video hard, per poi finirla a coltellate. "Non so perché l'ho fatto, volevo suicidarmi", ha detto l'uomo, il cui movente sarebbe stato il fatto che Maltesi voleva lasciare il Milanese per avvicinarsi al figlioletto.

Dopo aver ucciso la ragazza, Fontana aveva fatto a pezzi il corpo, come da lui stesso spiegato, per poi tentare di dargli fuoco bruciandolo in un barbecue di un b&b del Varesotto e infine gettarlo a Breno, nel Bresciano, nella zona dove è poi stato ritrovato. La vittima e il killer si erano conosciuti nel 2020 durante la pandemia e avevano avuto una relazione. Per l'omicidio di Carol Maltesi, Fontana rischia l'ergastolo: la sua richiesta di rito abbreviato era stata rigettata dal gup di Busto.