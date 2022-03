Donna uccisa e fatta a pezzi: c'è un nome

Una nuova pista per la donna uccisa e fatta a pezzi, ritrovata domenica 20 marzo a Paline di Borno, proprio al confine con la provincia di Bergamo: a seguito di una segnalazione – arrivata anche in redazione a Bresciatoday – i carabinieri stanno sondando la pista di un'attrice porno italiana, residente in Lombardia e di cui non si avrebbero notizie da un po'.

Tutto da verificare, ma ci sarebbe una corrispondenza evidente di alcuni tra gli 11 tatuaggi censiti dai militari e già diffusi pubblicamente. Questo nella speranza che qualcuno potesse riconoscere la vittima: una strategia che potrebbe aver funzionato.

I tatuaggi della donna uccisa e fatta a pezzi

Nel dettaglio, nella lista diffusa dai carabinieri sono presenti i tatuaggi: "step by step" sulla caviglia destra; "wanderlust" sulla clavicola destra; "elegance is the" sulla schiena lato destro; porzione di disegno sul gomito sinistro; "be brave" sul gomito sinistro; "fly" sul polso destro; "V" rovesciata sulla coscia destra; "VV" rovesciate sulla coscia sinistra; "te" sul dorso della mano sinistra; tracce tatuaggi sulle dita della mano destra; disegno maculato sul gluteo destro.

Le indagini sull'omicidio di Borno

Informazioni, quelle sui tatuaggi, diffuse dai carabinieri per risalire ai conoscenti della donna, visto che il viso era irriconoscibile. Il killer avrebbe bruciato il corpo prima di infierire con la lama, forse proprio per renderlo irriconoscibile. Poi avrebbe gettato i sacchi con i resti (tagliati in 15 parti) nel dirupo dove è stato trovato da un residente. Le indagini, coordinate dalla pm Lorena Ghibaudo della Procura di Brescia, sono a una svolta.