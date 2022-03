Donna trovata morta e piena di coltellate: l'omicidio

Una donna di 61 anni è stata trovata morta all'interno di un appartamento a Cologno Monzese (Milano). Era piena di coltellate sul petto e in casa con lei c'erano i figli: un 28enne e due gemelle di 24 anni. La prima ipotesi è quella di un omicidio.

Il dramma, sul quale indagano i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni e quelli del Nucleo investigativo di Milano, si è consumato nella notte tra lunedì e martedì in un condominio di quattro piani alla periferia Nord della cittadina dell'hinterland milanese, in via Bergamo. Intorno alle 4.30, i militari sono intervenuti su richiesta di alcuni vicini che sentivano rumori e urla provenienti dall'abitazione della vittima, originaria della Spagna.

Una volta dentro casa, i carabinieri hanno trovato in camera da letto il cadavere della donna. Il suo corpo, secondo le prime informazioni, aveva numerose ferite da arma da taglio all'altezza dello sterno e dell'addome. Nell'appartamento, in quello che ha tutta l'aria di essere il teatro di un "delitto familiare", sono arrivati anche i militari della scientifica, il medico legale e il Pm della Procura di Monza. È in corso la ricostruzione della dinamica degli eventi.