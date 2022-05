Uccisa, fatta a pezzi e abbandonata nella vasca da bagno: l'omicidio

Omicidio. È questa la strada maestra indicata agli investigatori dei carabinieri dai segni chiari di violenza sul cadavere di Lucia Cipriano. Nonostante il corpo della vittima, un'italiana di 84 anni, fosse ormai in stato avanzato di decomposizione, i segni sono evidenti: il corpo era tagliato in più parti. Per questo, come conferma a MilanoToday il Comando provinciale di via Moscova, si procede ufficialmente per omicidio.

La tranquilla mattinata di giovedì per i residenti di via Boves a Melzo è finita quando una parente della pensionata, che non aveva sue notizie da un po' di tempo, ha alzato il telefono per chiedere aiuto al 112. Nel giro di poco, la piccola strada residenziale del comune - 12 km a Est da Milano - è diventata il centro di tutto. I carabinieri della Compagnia di Pioltello dopo aver scoperto il cadavere della signora Cipriano, rinvenuto all'interno della vasca da bagno del suo appartamento, hanno isolato l'appartamento. Non solo l'abitazione ma anche la via, chiusa per agevolare il lavoro degli investigatori.

Oltre ai militari operativi di zona, sono subito stati allertati anche gli esperti della Sezione rilievi di Milano, guidati dai comandanti Michele Miulli e Antonio Coppola. Le analisi scientifiche sono andate avanti per tutta la giornata e quella che in un primo momento poteva sembrare una tragedia della solitudine, con una morte per cause naturali, ha preso una piega inaspettata. Si indaga per omicidio e sul luogo del ritrovamento del cadavere è intervenuto anche il pm. Le prime ad essere sentite nella Stazione di Melzo saranno le figlie della signora Cipriano. Poi il cerchio delle persone da ascoltare continuerà ad allargarsi progressivamente, in attesa d'imboccare la pista giusta.