Uccide moglie e figlia a martellate: ergastolo per Alessandro Maja

Ergastolo e 18 mesi di isolamento diurno. Questa la pena decisa dalla Corte d'Assise di Busto Arsizio (Va) per Alessandro Maja, il designer che nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2022 uccise nella loro villetta di Samarate (Va) la moglie Stefania Pivetta e la figlia sedicenne Giulia, e ferì gravemente il figlio Nicolò.

I giudici nello stabilire la condanna hanno accolto la richiesta del pm e respinto quella della difesa, che chiedeva attenuanti generiche e il riconoscimento del vizio parziale di mente. La sentenza è stata emessa nel pomeriggio di venerdì 21 luglio, dopo cinque ore di camera di consiglio. Presente in aula il figlio di Maja, Nicolò, unico sopravvissuto alla strage, che come la mamma, 56 anni, e la sorellina, 16, era stato colpito a martellate dal padre.

"È giusto così", ha commentato la sentenza Nicolò Maja, 21 anni. Il ragazzo che era rimasto a lungo in ospedale, per poi iniziare un periodo di riabilitazione. Da quando si è rimesso in salute, ha partecipato a tutte le udienze, spesso con indosso una maglietta con le foto della madre e della sorella uccise. Nei mesi scorsi si era augurato che al padre venisse inflitta "la pena che merita".