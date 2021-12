Sorelle uccise in un rogo per l'eredità: ergastolo al fratello

Ergastolo per Giuseppe Agrati, il 74enne di Cerro Maggiore (Milano) che il 13 aprile 2015 uccise le sue due sorelle Maria e Carla dando fuoco alla loro abitazione, per non dover dividere con loro l'eredità di un altro fratello. È quanto ha deciso oggi, 21 dicembre, la corte d'Assise di Busto Arsizio (Varese).

Agrati è stato condannato per omicidio dopo che i giudici l'hanno riconosciuto colpevole di aver volontariamente appiccato l'incendio nel quale sono rimaste uccise le due donne.

I magistrati hanno anche deciso per il 74enne l'isolamento diurno per 9 mesi, oltre a una provvisionale di 60 mila euro per le parti civili. Dopo aver ascoltato la sentenza in silenzio, il condannato, attraverso i suoi legali, ha detto di considerarsi "vittima di un'ingiustizia", annunciando che ricorrerà in appello.

L'omicidio

Secondo quanto ricostruito, Giuseppe Agrati avrebbe appiccato il fuoco alla casa in via Roma dove abitavano le sorelle Carla e Maria, di 68 e 70 anni, con il preciso scopo di ucciderle e non dividere con loro l’eredità di un altro fratello.

La notte dell'incendio,Maria era stata trovata morta in camera da letto (all'esterno si sviluppò un secondo incendio), carbonizzata, mentre il corpo di Carla era stato scoperto nel bagno dell'abitazione: probabilmente era svenuta e poi sopraffatta dalle esalazioni.

L'iscrizione nel registro degli indagati era arrivata dopo l’avocatura del fascicolo da parte della procura generale di Milano, su istanza di opposizione presentata da un nipote delle due vittime alla richiesta di archiviazione della Procura di Busto Arsizio.

Già nel corso dei primi interrogatori Agrati aveva continuato a cambiare versione più volte riguardo all'orario e alla modalità in cui le fiamme erano divampate. Anche dalle intercettazioni era emerso un quadro molto chiaro: l'uomo parlava spesso dei "suoi soldi".