A Milano si indaga su un omicidio di 45 anni fa

Nonostante siano passati 45 anni la speranza di fare luce rimane. La procura di Milano muove i primi passi in vista di nuovi ed eventuali accertamenti sull'omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, conosciuti come Fausto e Iaio, i due giovani uccisi il 18 marzo del 1978 nei pressi del centro sociale Leoncavallo.

I pm Leonardo Lesti e Francesca Crupi, titolari del fascicolo conoscitivo, hanno chiesto all'ufficio reperti del Palazzo di Giustizia milanese, di effettuare ricerche per individuare quali siano i corpi del reato conservati su cui poter eventualmente effettuare nuove analisi. L'obbiettivo è trovare qualche elemento utile per poi chiedere al gip di procedere con una riapertura effettiva delle indagini, archiviate nel 2000, ed effettuare accertamenti tecnici come consulenze balistiche e genetiche. Sul luogo dell'omicidio, allora, venne rinvenuto un berretto di lana blu che, però, non fu mai sottoposto ad accertamenti e infine non fu più trovato tra i reperti.

Chi erano Fausto e Iaio

Fausto e Iaio, uccisi due giorni dopo il sequestro di Aldo Moro, stavano conducendo un'indagine sullo spaccio di eroina nei quartieri della periferia est di Milano: Casoretto, Lambrate e Città Studi. Secondo quanto si è appreso successivamente, lo spaccio di droga in quelle zone era gestito da ambienti della malavita organizzata legata all'estrema destra.

Per l'omicidio furono indagati Massimo Carminati, Claudio Bracci e Mario Corsi, tutti neofascisti, il primo legato anche alla banda della Magliana. Tuttavia, nel 1999 il pm Stefano Dambruoso chiese l'archiviazione, e nel 2000 la gip Clementina Forleo mise la parola fine all'inchiesta affermando che gli elementi a carico della destra eversiva e, in particolare, degli indagati, erano soltanto indiziari.

Tra le prime persone a dichiararsi soddisfatte, il presidente del Senato Ignazio La Russa (Fratelli d'Italia), milanese, che aveva ricordato Fausto e Iaio nel suo discorso d'insediamento a Palazzo Madama, insieme all'ispettore Luigi Calabresi e al militante di destra Sergio Ramelli. "L'auspicio - ha detto La Russa - è che si arrivi finalmente a rendere giustizia" ai militanti del Leoncavallo.