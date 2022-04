Salta fuori il fidanzato di Carol Maltesi e si fa intervistare in tv

Carol Maltesi (in arte Charlotte Angie), la donna ammazzata e fatta a pezzi dal vicino di casa e suo ex Davide Fontana, era fidanzata. Almeno, è così che un uomo, Salvatore Galdo, 30 anni, si è presentato al programma "Fuori dal Coro" su Retequattro, dove si è fatto intervistare."Io non ero geloso, ma l'amavo e per questo le dicevo che doveva allontanarsi da quel Davide che non mi piaceva, era morboso, era ossessionato da lei, le stava attaccato 24 ore al giorno e l'aveva convinta che lei avesse bisogno di lui", ha detto l'uomo, che comunque per tutto il periodo in cui la donna era sparita - uccisa e congelata dal killer - non ha mai fatto denuncia di scomparsa. Come nessun altro.

"Davide - dice Galdo al programma - non ha mai accettato che Carol dopo la breve relazione che avevano avuto due anni fa, durante il lockdown, lo avesse lasciato e proprio ai primi di gennaio lei finalmente aveva deciso di staccarsi definitivamente da lui e questo evidentemente lo ha fatto scattare. Lui avrà pensato: o con me o niente. Per questo credo che il delitto sia stato premeditato. La storia del video se l'è inventata. L'ha uccisa perché non voleva farle fare la sua vita. Lei voleva stare con me. Voleva venire a vivere con me" continua il 30enne.

"Io e lei - dice - eravamo fidanzati, siamo stati fidanzati fino all'ultimo momento della sua vita perché non è vero che lei mi aveva lasciato. Lui dopo che l'ha uccisa mi ha scritto fingendosi lei. Eravamo simili, eravamo fatti l'uno per l'altra. Io volevo sposarla, le ho regalato un anello di fidanzamento che lei ha giurato di non togliersi mai più ed eravamo felici".

Il giovane ha sempre raccontato al programma che, dopo giorni dalla morte di Carol, ha ricevuto una chiamata dal suo profilo, ma non è riuscito a rispondere in tempo. Ha cercato, invano, di richiamarla più volte finché disperato ha scritto a Davide Fontana, chiedendogli di farlo contattare da Carol: "Dorme sempre" la risposta. Era così, purtroppo.