Omicidio-suicidio, madre e figlio trovati morti in casa a Milano

Madre 90enne e figlio 57enne trovati morti in casa. Il triste rinvenimento nel pomeriggio di giovedì 12 maggio in un appartamento di via Ande, periferia nord-ovest di Milano. A lanciare l'allarme il secondo figlio della donna.

Sul posto i carabinieri, che hanno constatato il decesso dell'anziana, trovata sul divano di casa con nastro adesivo su naso e bocca, e del figlio, il cui corpo si trovava in bagno. In base a quanto ricostruito, il figlio avrebbe ucciso la donna per poi togliersi la vita impiccandosi.

In base alle prime informazioni, sembra che la donna vivesse da sola al terzo piano, assistita ogni giorno dai due figli, che abitavano insieme al piano di sopra. Uno dei due, presumibilmente nel pomeriggio, sarebbe sceso nell'abitazione della madre e l'avrebbe ammazzata per poi suicidarsi. L'altro figlio, non vedendo fratello e madre, sarebbe sceso nell'appartamento trovando i due deceduti.