Omicidio Rancilio, il figlio va in carcere. Ma per ora resta ricoverato in psichiatria

Guido Pozzolini Gobbi Rancilio, 35 anni, accusato di avere ucciso la madre di 73 anni Fiorenza Rancilio, si è avvalso della facoltà di non rispondere all'interrogatorio di convalida che si è tenuto sabato mattina al Policlinico di Milano, dove l'uomo è ricoverato e piantonato, davanti al gip Giulio Fanales. Che ha convalidato il fermo disponendo la custodia cautelare in carcere. L'uomo resta nel reparto di psichiatria della struttura ospedaliera, come chiesto anche dalla pm Ilaria Perinu. Richiesta a cui si è associato il legale dell'uomo, Francesco Isolabella, secondo cui il 35enne non era in grado di capire la situazione in cui si trovava.

"Si ritiene adeguata, al fine dell'efficace contrasto del pericolo, la sola misura della custodia in carcere, in quanto l'indagato, in palesi condizioni d'instabilità psicologica e assuntore di psicofarmaci, almeno saltuariamente in dosi eccessive, appare persona del tutto incapace di governare i propri impulsi, a prescindere dal deleterio esito del loro libero sfogo", si legge nell'ordinanza del gip, secondo cui è anche da escludersi l'ipotesi di legittima difesa da parte del figlio della vittima. Nel testo si accoglie poi l'ipotesi del pericolo di fuga, visto che Rancilio, residente a Lugano, è "dotato di finanze utili al proprio mantenimento prolungato in territorio estero".

Secondo il gip, non è ancora chiaro se l'omicidio sia avvenuto sotto l'effetto di psicofarmaci o se siano stati assunti successivamente; ma, anche ipotizzandone l'assunzione prima del fatto, al momento non si può affermare che l'uomo soffra di una patologia psichica tale da "comprometterne, globalmente o parzialmente, le capacità di lucida rappresentazione". Il magistrato ha concluso che nono ci sono elementi d'indagine che possano mettere in discussione "la piena capacità di intendere e di volere" del 35enne, pur presentatosi "in palesi condizioni d'instabilità psicologica". Serviranno quindi approfondimenti clinici sul punto.

Le fasi dell'omicidio

Risale a mercoledì mattina l'omicidio della donna, un'immobiliarista, nell'attico al nono piano di via Crocefisso 6, in centro a Milano. La donna è stata trovata morta, riversa sul pavimento con un telo che la copriva, dallo zio della vittima e da un suo collaboratore, che sono riusciti a entrare nell'appartamento (chiuso dall'interno) sfruttando alcune porte non protette da chiavistello. Il medico del 118 ha constatato un colpo al cranio, e ben presto è stata trovata la probabile arma, un manubrio da palestra con tracce ematiche riscontrate col luminol.

Nell'appartamento si trovava anche il figlio di 35 anni, con disturbi psichiatrici e tre ricoveri, uno nel 2014, uno nel 2021 e uno più recente, da gennaio a marzo del 2023. Al medico che gli faceva delle domande, ha soltanto risposto "viva la libertà", e sul suo comodino in camera da letto c'erano flaconi di medicine a base di benzodiazepine. Pochi giorni prima la donna aveva confessato a un suo amico che vive all'estero, parlandogli al telefono, di avere paura per episodi violenti di cui il figlio si era reso protagonista di recente.