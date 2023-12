Omicidio Fiorenza Rancilio: così è stata uccisa l'ereditiera, fermato il figlio

Avrebbe avvolto la madre in delle coperte e degli asciugamani. Poi l'avrebbe colpita alla testa, con forza, violenza. Uccidendola sul colpo. Quindi si sarebbe seduto a terra aspettando che qualcuno scoprisse l'orrore. Senza dire praticamente nulla né a chi effettivamente quell'orrore l'ha scoperto, né ai carabinieri. Quegli stessi carabinieri che in serata lo hanno dichiarato in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato.

Sarebbe stata uccisa da suo figlio Fiorenza Rancilio, la 73enne ricca ereditiera - figlia dell'immobiliarista Gervaso - trovata morta nella tarda mattinata di mercoledì nel suo appartamento al nono piano del condominio al civico 6 di via Crocefisso, tra corso Italia e le Colonne di San Lorenzo. L'allarme è scattato verso le 9.30, orario in cui di solito la donna scendeva negli uffici della Palladium group e di Omnium, le due società immobiliari di famiglia che contano una cinquantina di dipendenti e hanno sede al piano interrato e al primo piano dello stabile, una sorta di quartier generale dei Rancilio.

A quell'ora la collaboratrice domestica avrebbe cercato di entrare in casa, come ogni giorno, ma ha trovato le due porte - l'altro ingresso è proprio su corso Italia - chiuse dall'interno. A quel punto, stando a quanto appreso, sarebbe andata in ufficio, dove però la 73enne non è mai arrivata. Con l'aiuto di un familiare e di un geometra, che aveva le chiavi, la domestica e i due sono poi riusciti a entrare nell'abitazione verso le 12.30 trovando il corpo della vittima a terra, in sala.

Secondo quanto ricostruito, il cadavere, testa compresa, era avvolto in alcune coperte e un asciugamano. Tanto che il colpo al capo che ha ucciso la Rancilio non avrebbe causato particolari schizzi di sangue visibili nell'abitazione. Non è escluso, per questo, che la donna sia stata avvolta nel piumone dall'assassino mentre era ancora viva. Il presunto assassino - il figlio Guido Augusto Gastone Pozzolini Gobbi Rancilio, 36 anni da compiere il prossimo 27 dicembre - è stato invece trovato seduto sul pavimento di una stanza vicina.

Al parente, alla domestica e al geometra non ha detto nulla. Così come non ha parlato con i carabinieri subito arrivati sul posto. "Era in uno stato catatonico", dice chi ha avuto modo di vederlo. L'uomo, che probabilmente aveva assunto degli psicofarmaci, è poi stato portato via in ambulanza pochi minuti dopo le 16 e in serata è stato fermato. Nel suo passato pare ci siano diversi ricoveri per problemi psichiatrici, motivo per cui era seguito da alcuni specialisti. Non ci sarebbero vecchi interventi delle forze dell'ordine nel palazzo di via Crocefisso - lui viveva all'ottavo piano, sotto sua madre - ma sembra che la 73enne avesse in qualche modo espresso preoccupazione per alcuni scatti d'ira del figlio.

La casa - una dimora molto grande e lussuosa, arredata con gusto tra libri, soprammobili e quadri del '900 - è stata completamente posta sotto sequestro dagli investigatori della compagnia Duomo, guidati dal comandante Gabriele Lombardo. Nell'appartamento i militari hanno individuato un oggetto "molto pesante" che potrebbe essere l'arma del delitto, ma proprio l'assenza di macchie di sangue impone la massima cautela. Un dettaglio che, però, dall'altro lato lascia presupporre che la vittima - già vestita per andare al lavoro - fosse stata avvolta nelle coperte prima del colpo letale.

Nel palazzo di via Crocefisso tutti ricordano la Rancilio come una persona educata, sempre gentile e disponibile. Mentre sono in pochi ad avere avuto a che fare con il figlio 35enne, che comunque sembra lavorasse nelle società di famiglia. La 73enne figlia di Gervaso, immobiliarista che costruì buona parte di Cesano Boscone, era anche presidente della fondazione Augusto Rancilio, ente culturale senza scopo di lucro che è proprietaria di Villa Arconati a Bollate.

La onlus è intitolata ad Augusto, il fratello di Fiorenza morto nel 1978 - a soli 26 anni - dopo un sequestro di persona su cui soltanto anni dopo fece parzialmente luce il boss di 'ndrangheta Saverio Morabito. Il 2 ottobre di quell'anno, mentre si trovava insieme al padre fuori da un cantiere a Cesano Boscone, Augusto fu prelevato da un gruppo di calabresi di Buccinasco, la cui intenzione sarebbe poi stata chiedere il riscatto al padre. Il giovane architetto sarebbe però stato ucciso dai suoi carcerieri durante un tentativo di fuga. Il suo corpo non è mai stato trovato.