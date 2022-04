I due cugini massacrati a Milano: arrestato un terzo fratello

Il terzo fratello protagonista del tentato omicidio in un cantiere di via Russolo, a Milano, è stato arrestato. Venerdì la polizia, in esecuzione del fermo di pm, ha bloccato un cittadino egiziano 31enne. Gli agenti della Squadra Mobile lo hanno fermato e sequestrato la vettura utilizzata per la sua fuga.

Uno lo avrebbero colpito con una lama al petto. L'altro, suo cugino, lo avrebbero massacrato di calci, tanto da provocargli delle lesioni interne. Tutto, sembrerebbe, per 2, 3mila euro per un vecchio lavoro mai pagato. La polizia aveva già fermato nella notte tra giovedì e venerdì due degli uomini che giovedì mattina avrebbero quasi ammazzato due cugini egiziani di 21 e 24 anni. In manette, con l'accusa di tentato omicidio, erano finiti due loro connazionali di 24 e 34 anni, fratelli.

La violenza era esplosa verso le 11.30 in un cantiere di via Luigi Russolo, a Santa Giulia, dove le due vittime stavano lavorando alla costruzione di un fast food. Pare, stando alle prime ricostruzioni degli investigatori, che i due feriti - tanto giovedì, quanto nei giorni precedenti - avessero chiesto agli aggressori, loro ex colleghi, di saldare un debito di poche migliaia di euro per dei lavori che non sarebbero stati pagati.

In un attimo, però, sarebbe scattata la furia dei fratelli, che si sarebbero avventati contro i due operai. Il 21enne è stato centrato da due coltellate, una al cuore e una al polmone. Durante il trasporto al pronto soccorso del San Raffaele, il suo cuore si è fermato ma alla fine i medici sono riusciti a rianimarlo: il suo quadro clinico è molto delicato ed è ancora in prognosi riservata. E in condizioni gravissime è anche suo cugino: gli aggressori lo hanno colpito con una scarica di calci all'addome, che gli hanno causato lesioni agli organi interni provocate dalla rottura di alcune costole.

Dopo il raid, i due fratelli - che pare fossero insieme ad almeno altre due persone - sarebbero fuggiti a bordo di un furgone, prima di presentarsi in serata a una caserma dei carabinieri dell'hinterland milanese. Da lì i due sono stati accompagnati in questura, dove sono stati a lungo ascoltati dalla squadra mobile, guidata da Marco Calì. Le indagini proseguono per accertare il movente del tentato omicidio - anche se la pista del debito appare più che fondata - e per verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone.