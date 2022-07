Diana Pifferi, oggi il funerale della bimba di Milano morta di stenti

Corrono 4 chilometri tra la casa di Ponte Lambro in cui è morta di stenti e la chiesa di San Giuliano Milanese in cui, nel pomeriggio di venerdì, parte di Milano si è stretta per dare l'ultimo saluto a Diana Pifferi. Il luogo del funerale è stato scelto dalla nonna, la zia, i parenti della bimba che vivono proprio a San Giuliano. E nel comune a sud-est di Milano riposerà per sempre il corpo della bimba. Non partecipa, chiaramente, alle esequie la mamma della piccola, Alessia Pifferi, attualmente detenuta in carcere perché accusata della morte della sua bimba.

Fuori dalla chiesa cinque donne con una maglia bianca addosso hanno sorretto uno striscione rosa con su scritto: "Volerò sulle ali del mondo nel cielo infinito. Resterà per sempre bambina, piccola Diana". Accanto all'ingresso sistemati dei palloncini bianchi. Bianca, immancabilmente, anche la bara della bimba.

La cerimonia funebre è celebrata da don Luca Violoni. Presente anche il sindaco Beppe Sala. Il comune di Milano contribuirà a pagare le spese del funerale insieme all'amministrazione di San Giuliano, rappresentata dal sindaco Marco Segala.

La data è stata fissata dopo il via libera della procura di Milano, nulla osta arrivato in seguito all'autopsia svolta martedì, i cui esiti finali si conosceranno però soltanto a settembre. Ci vorrà tempo per gli esiti delle analisi sul corpo della piccola, soprattutto per stabilire se in circolo avesse il benzodiazepine (che aggraverebbe la posizione della madre), di cui è stata trovata una boccetta vuota in casa. Bisognerà anche analizzare il biberon trovato accanto a Diana, per vedere se conteneva la sostanza, e soprattutto cercare il dna della piccola, per capire se lei se ne fosse abbeverata.

Intanto si fa strada l'ipotesi che Diana sia morta dopo cinque giorni. In questo caso, se lunedì (quando Alessia e il compagno sono tornati in giornata a Milano per un impegno di lavoro di lui) la donna avesse chiesto di effettuare un passaggio a casa, la bambina si sarebbe salvata. Ma non è avvenuto. Forse perché Alessia avrebbe dovuto ammettere la bugia raccontata al compagno, cioè che la piccola Diana fosse in mani sicure dalla babysitter o dalla sorella.