Si possono celebrare i funerali di Carol Maltesi, a cinque mesi dal suo omicidio

Si svolgeranno il 6 giugno a Sesto Calende (Varese) i funerali della 26enne Carol Maltesi, uccisa a Rescaldina dal suo vicino di casa Davide Fontana, 43 anni, arrestato successivamente. La procura di Busto Arsizio, titolare del fascicolo d'indagine, ha dato il via libera alla restituzione della salma alla famiglia, che ha deciso di celebrare le esequie funebri nella località in cui vive la madre.

La ragazza è stata uccisa nel mese di gennaio in casa a Rescaldina, ma il corpo è stato ritrovato a marzo nel Bresciano, in fondo ad una scarpata, fatto a pezzi. Secondo l'indagine, in passato c'era stata una relazione tra Fontana e Maltesi, ma poi la giovane aveva deciso che sarebbe andata a vivere altrove, per stare vicino a suo figlio. Fontana avrebbe quindi deciso di ucciderla.