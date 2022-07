Via libera ai funerali di Diana. La madre dal carcere: "Vorrei partecipare"

Nel mondo iperconnesso in cui si possono scattare fotografie con un semplice e qualunque cellulare, stupisce un po' che sia apparsa finora soltanto una fotografia autentica di Diana Pifferi, morta di stenti a 18 mesi nell'appartamento di via Parea 16/20 a Ponte Lambro (Milano), abbandonata in casa dalla madre Alessia a Leffe (Bergamo) dal suo compagno. E' stata affissa alla coccada del cancello di via Parea con cui si annuncia il decesso della piccola e i prossimi funerali, la cui data non è ancora stata stabilita.

Il nulla osta della procura di Milano è stato però già dato, in seguito all'autopsia svolta martedì, i cui esiti finali si conosceranno però soltanto a settembre. Ci vorrà tempo per gli esiti delle analisi sul corpo della piccola Diana, soprattutto per stabilire se in circolo avesse il benzodiazepine (che aggraverebbe la posizione della madre), di cui è stata trovata una boccetta vuota in casa. Bisognerà anche analizzare il biberon trovato accanto a Diana, per vedere se conteneva la sostanza, e soprattutto il dna della piccola, per capire se lei se ne fosse abbeverata.

Intanto si fa strada l'ipotesi che Diana sia morta dopo cinque giorni. In questo caso, se lunedì (quando Alessia e il compagno sono tornati in giornata a Milano per un impegno di lavoro di lui) la donna avesse chiesto di effettuare un passaggio a casa, la bambina si sarebbe salvata. Ma non è avvenuto. Forse perché Alessia avrebbe dovuto ammettere la bugia raccontata al compagno, cioè che la piccola Diana fosse in mani sicure dalla babysitter o dalla sorella.

Alessia vorrebbe partecipare ai funerali

I funerali saranno pagati dal Comune di Milano e, forse, potrebbe parteciparvi anche il sindaco Beppe Sala. Improabile che invece vi presenzi la madre, attualmente in carcere in isolamento (per proteggerla dalle altre detenute) e sorvegliata speciale (per proteggerla da sé stessa, da atti di autolesionismo). Secondo i suoi avvocati, avrebbe chiesto quando si terranno le esequie e manifestato l'intenzione di parteciparvi. I legali affermano che lei è "scollegata dalla realtà" e non ha ancora capito appieno ciò che è successo, né perché il compagno non si stia facendo trovare, né perché l'opinione pubblica è indignata. Già chiesta una consulenza psichiatrica e neuroscientifica. Probabilmente punteranno sul vizio di mente.

Dov'era il quartiere?

Dov'era in tutto questo il quartiere milanese di Ponte Lambro? Commovente la fiaccolata, raccontata da MilanoToady qualche giorno fa, a cui hanno partecipato tantissime persone, ma si tratta di un quartiere con una forte "coesione sociale", come si suol dire, cioè dove si conoscono tutti. Possibile che nessuno abbia avuto un sospetto? Possibile che nessuno abbia pensato di avvertire i servizi sociali, un consigliere municipale, un vigile urbano, un conoscente più attrezzato? Possibile che gli adulti, in questa post-modernità, abbiano perso da qualche parte l'istinto di proteggere i cuccioli, anche se sono figli d'altri?