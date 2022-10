Fa morire di stenti la figlia: il generale Garofano consulente della difesa

C'è anche l'ex comandante del Ris di Parma Luciano Garofano tra i consulenti della difesa di Alessia Pifferi, la 37enne arrestata per omicidio volontario aggravato con l'accusa di avere abbandonato per sei giorni in casa la figlia Diana, di un anno e mezzo, morta di stenti. Garofano, esperto di genetica forense, si occuperà in particolare degli accertamenti biologici e chimico-forensi.

La nomina di Garofano, generale dei carabinieri in congedo, è stata conferita dai legali di Pifferi, Solange Marchignoli e Luca D'Auria, nell'ambito dell'incidente probatorio disposto dal gip Fabrizio Filice. L'accertamento sarà effettuato sul biberon, su una bottiglietta d'acqua e su una boccetta di En, un tranquillante a base di benzodiazepine. Il punto da stabilire sarà se Pifferi ha somministrato l'En alla piccola Diana attraverso, appunto, il biberon, per sedarla.

Per due volte, il gip ha respinto invece la richiesta di far entrare in carcere un consulente neuroscientifico della difesa, ritenendo che il giudice del dibattimento sarebbe stato poi influenzato, nella valutazione, dalla consulenza stessa (che secondo le intenzioni dei difensori avrebbe dovuto valutare il dolo o la colpa). L'avvocata Marchignoli aveva riferito che Pifferi era stata picchiata da altre detenute durante uno dei pochi momenti in cui non si trovava in isolamento.