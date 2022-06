Gianluca, il 19enne che ha ucciso e fatto a pezzi il padre a Sesto

Non si è limitato a uccidere il padre. Gianluca Loprete, 19 anni, ha ammazzato Antonio Loprete, 57enne, poi ha mutilato, disossato e quasi decapitato il cadavere. Le immagini dei carabinieri delle Investigazioni scientifiche di Milano (Sis) sono da film horror ma non sono una finzione. Lo stesso copione horror, secondo le prime testimonianze raccolte dai militari, lo vivevano da qualche tempo padre e figlio. Nella loro abitazione di via Saint Denis il clima era tutt'altro che sereno. Ai problemi psichici del ragazzo si era sommata da qualche tempo una sorta di depressione paterna, forse provocata anche dalla relazione difficile col figlio.

Chi è Gianluca Loprete

Gianluca Loprete aveva abbandonato la scuola e si era iscritto a un corso serale. Viveva solo col padre. La madre, una donna di origini straniere, viveva in un'altra regione. Da quando era ragazzino era seguito al Centro psico sociale di Sesto, l'ultima visita a marzo. Il 19enne non era mai stato violento anche se nell'ultimo periodo sembrava molto più sulle sue. Non salutava i vicini e anche la convivenza condominiale era diventata difficoltosa per via degli amici del ragazzo che 'invadevano' casa del giovane arrecando disturbo alla quiete degli altri abitanti della palazzina.

"Venite, ho ammazzato mio padre", con queste parole, intorno alle 9 di domenica, ha ammesso il suo delitto. Anche se poi si è avvalso della facoltà di non rispondere una volta davanti al pubblico ministero Carlo Cinque di Monza negli uffici della compagnia dei carabinieri di Sesto. Prima di essere portato nel carcere di Monza, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Chi era Antonio Loprete

Antonio Loprete, ex bocconiano con laurea a pieni voti e una carriera da funzionario di banca alla Bpm, da anni era separato dalla moglie. Da qualche tempo era tornato vivere col figlio nel quartiere in cui era cresciuto. Anche lui nell'ultimo tempo era 'assente': al lavoro, dove aveva usufruito di alcuni permessi, ma anche dalla vita sociale e quotidiana. L'ultima volta che un vicino l'ha visto è stato nella giornata di sabato. Domenica, quello che rimaneva del suo corpo era in camera da letto, in condizioni pietose. Ora il figlio risponde di omicidio aggravato e villipendio di cadavere.