Così Impagnatiello ha lavato il sangue di Giulia e ha spostato il corpo con un carrellino

Martedì pomeriggio, un uomo si avvicina ai carabinieri fuori dalla casa di via Novella a Senago. “Devo farvi vedere qualcosa”, dice. Quel qualcosa è un carrellino che ha trovato nei box del palazzo e che ha portato fuori casa sua, convinto fosse stato lasciato lì da qualcuno. Quel carrellino, invece, stando a quanto ricostruito dagli stessi carabinieri, sarebbe lo strumento utilizzato da Alessandro Impagnatiello per spostare il corpo di Giulia Tramontano, la sua fidanzata 29enne, incinta al settimo mese, uccisa sabato sera in quella casa di via Novella dopo che lei aveva scoperto che il suo uomo aveva un’altra vita e un’altra donna, una 23enne collega di lavoro all’Armani bamboo bar.

I dubbi dei carabinieri in un attimo diventano certezza. Il carrellino reagisce positivamente al luminol: il corpo di Giulia è stato caricato lì. Il barman 30enne, stando a quanto appreso da MilanoToday, lo avrebbe acquistato qualche giorno prima in un negozio di ferramenta di Senago e lo avrebbe poi abbandonato nel box, dove ha cercato di bruciare il corpo della vittima - come mostra un neon sciolto - prima di caricarlo in auto e gettarlo dietro alcuni box nella vicina via Monte Rosa, dove sarà trovato nella notte tra mercoledì e giovedì.

Ma durante quel sopralluogo in casa - in cui vengono sequestrati coltelli, una bottiglia di benzina, topicida e della pellicola -, il luminol fa anche altro. L'esame svela tutte le tracce di sangue della donna sul pianerottolo dell'abitazione, sul pavimento della sala e sulle scale, dove il killer - reo confesso - avrebbe trascinato il cadavere. Le foto scattate dai carabinieri, agli atti dell'inchiesta aperta per omicidio aggravato, procurato aborto e occultamento di cadavere, sono eloquenti. Raccontano del tentativo, riuscito, di Impagnatiello di pulire l'appartamento - così da poter andare avanti la messinscena dell'allontanamento volontario di Giulia - e del modo in cui l'ha uccisa.

Altre risposte arriveranno venerdì, quando all'istituto di medicina legale di piazzale Gorini sarà effettuata l'autopsia. L'esame sul corpo - che è ancora "fasciato" con sacchetti di plastica e pellicola, compresa la testa - dirà per prima cosa quante coltellate ha ricevuto Giulia. L'assassino, nella sua confessione, ha parlato di tre colpi: due alla gola e uno al torace. Ad ora gli unici due visibili sono proprio quelli nella zona del collo, ma non si può essere certi che i fendenti non siano di più. Altro aspetto da approfondire: Impagnatiello ha usato un solo coltello? Confessando, ha ammesso di aver impugnato un coltellino nero con una lama di sei centimetri, poi lavato col sapone e messo su un ceppo in cucina, che è stato effettivamente trovato e sequestrato, sul forno. Quel ceppo, però, ne contiene sei di lame: il barman 30enne ne ha usate altre?

Quindi, il passaggio forse più importante per il prosieguo delle indagini. Le analisi che saranno effettuate sui segni presenti sul corpo potrebbero permettere di capire per quanto tempo il cadavere della 29enne è stato dietro i box in via Monte Rosa. Il compagno di Giulia ha sempre spiegato di aver cercato di disfarsi del corpo prima cercando di bruciarlo nella vasca da bagno, poi trascinandolo nel box - dove c'è stato un altro tentativo -, in cantina e ancora nel box. Quindi, alla fine del suo folle piano, lo avrebbe caricato in auto e - soltanto all'alba di mercoledì 31 maggio, poche ore prima del ritrovamento -, lo avrebbe gettato dove è poi stato scoperto. Durante le fasi finali l'assassino avrebbe usato proprio il carrellino lasciato nel garage e poi trovato da un vicino.