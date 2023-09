Non solo il topicida: così Impagnatiello ha cercato più volte di avvelenare Giulia Tramontano

La verità nel cellulare. La tragica, drammatica sequenza che ha portato all'omicidio, nel telefono. Tra date, stringhe di ricerche, ordini. Tutto con lo stesso obiettivo: ammazzare la donna che diceva di amare, la stessa che gli avrebbe dato un figlio qualche mese dopo. Alessandro Impagnatiello, 30 anni, avrebbe tentato più volte e con diverse sostanze di avvelenare Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese di gravidanza ammazzata con 37 coltellate la sera del 27 maggio nella villetta di Senago che condivideva con il suo compagno, poi diventato il suo killer.

Non solo con il topicida, la cui presenza è stata riscontrata durante l'esame autoptico nel corpo di Giulia e del piccolo Thiago, anche se in quantità minore perché la placenta della mamma ha fatto da filtro. Ma anche con l'ammoniaca e con il cloroformio, acquistato online. La ricostruzione è nell'informativa che i carabinieri hanno depositato qualche settimana fa in procura ai pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, che nelle scorse ore hanno invece notificato alle parti la relazione conclusiva con l'esito dell'esame autoptico.

Prima di dicembre, stando a quanto verificato da investigatori e inquirenti, il barman dell'Armani bar cerca in rete "ammonica feto". L'errore di ortografia non cancella l'orrore: Impagnatiello sta cercando gli effetti dell'ammoniaca sul bimbo che Giulia aspetta. E infatti il 9 dicembre la 29enne si lamenta dell'acqua, che - dice - sa di ammoniaca. Tre giorni dopo il killer reo confesso inizia a cercare "veleno per topi" e puntualmente dal 14 al 19 di quel mese la compagna si lamenta di uno strano mal di stomaco.

A gennaio, il 7, la serie ricomincia. A raccontarlo sono ancora le ricerche effettuate online: "Quanto veleno per topi necessario per uccidere una persona". Il 5 febbraio, dopo qualche giorno trascorso a casa dai genitori, Giulia ritorna in Lombardia e Impagnatiello va a prenderla in aeroporto. Ma proprio mentre è lì inizia a cercare gli effetti del cloroformio, che il 16 acquista sul sito di un'azienda specializzata. Per farlo, convinto di non lasciare tracce, si registra con una mail Virgilio non intestata a lui e salva i dati del profilo nelle note del telefono. Il 6 marzo, sempre secondo le ricostruzioni dell'inchiesta, il 30enne ritira il cloroformio da una ditta di spedizioni e due settimane dopo la vittima cercherà in rete "rimedi bruciore stomaco".

Il 20 maggio l'ultima traccia: Giulia dice di sentirsi come drogata. Perché con ogni probabilità drogata lo è davvero. È l'epilogo. Il 27 maggio la Tramontano incontra l'altra donna di Impagnatiello - una collega con cui lui aveva un'altra vita, anche lei rimasta incinta - e torna a casa. Lì trova la morte, uccisa con 37 coltellate, la prima alla gola, verosimilmente sferrata alle spalle perché lei non urla né si difende. Il giorno dopo sarà lo stesso Impagnatiello a presentare denuncia di scomparsa ai carabinieri, ma in poche ore il suo castello di bugie viene giù definitivamente. Fino a quando è lui stesso a far trovare il corpo della compagna dietro alcuni box dove lo aveva lasciato dopo aver più volte cercato di bruciarlo.